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Полицейскому, сбившему девушку в Праге, грозит до 4 лет тюрьмы

Полицейскому, сбившему девушку в Праге, грозит до 4 лет тюрьмы

Yuliya Boda 397 0
Полицейская машина мчалась по трамвайным путям без проблесковых маячков и звуковой сигнализации. Девушка получила серьезные травмы головного мозга.
Полицейскому, сбившему девушку в Праге, грозит до 4 лет тюрьмы

На днях в Праге завели уголовное дело на полицейского, который в конце октября прошлого года сбил 21-летнюю девушку недалеко от железнодорожной станции Masarykovo nádraží. Машина мчалась по трамвайным путям без проблесковых маячков и звуковой сигнализации. Девушка выжила, но получила серьезные травмы головного мозга. 

Этот случай расследовали более полугода и только сейчас полицейскому выдвинули официальные обвинения. Ему грозит тюремное заключение от 6 месяцев до 4 лет или крупный штраф.

«Полицейский, будучи водителем служебного автомобиля, не проявил должной осторожности при движении по трамвайным путям, не приспособил скорость езды и не использовал специальное звуковое и световое предупреждение», - отметил Иво Митачек, пресс-секретарь Генеральной инспекции сил правопорядка Чехии. 

После столкновения девушку доставили в реанимацию пражской больницы Мотол. По словам ее матери, бесследно устранить последствия этой аварии они не смогут. «Состояние здоровья улучшится, но у нее поврежден головной мозг, и это необратимо», - сказала мать девушки.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия полиция авария
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