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В чешском городе произошло массовое отравление уличной едой

В чешском городе произошло массовое отравление уличной едой

artyommm 19 0
Почти все, кто ее попробовал, были госпитализированы.
В чешском городе произошло массовое отравление уличной едой

Десятки человек отравились в точке быстрого питания в историческом центре Градец-Кралове. Более 40 человек обратилось за помощью в городскую больницу. 10 пациентов выписали утром в среду, 6 июня. Санстанция закрыла точку питания.

Заместитель главврача Факультетской больницы Градец-Кралове Зденек Тушл считает, что причиной отравления могло стать недостаточно хорошо приготовленное мясо. Жизни людей ничего не угрожает, никаких негативных последствий для их здоровья не будет.

Во вторник, 5 июня, магазин с пунктом выдачи блюд быстрого приготовления закрыли. Специалисты взяли образцы пищи для лабораторного исследования. В местной санэпидемстанции сообщили, что причиной отравления могли стать микробы, устойчивые к термической обработке. Сейчас эпидемиологи будут выяснять, о каком микробе (токсине) идет речь.

Как сообщают сами потерпевшие, источником отравления могли стать тортильи с мясом. По их оценкам, пункт обслуживания мог выдать до 60 порций этого блюда. Отравление оказалось серьезным. Почти все, кто попробовал это мясо, попали в больницу.

Полиция расследовать дело не будет, так не видит в нем прецедента. Подобные массовые отравления для Чехии считаются большой редкостью. Например, в последний раз это произошло в Праге 4 года назад. Тогда студенты из Италии отравились едой в центре столицы.

Источник: novinky.cz

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Темы
продукты еда Градец Кралове эпидемия отравление
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