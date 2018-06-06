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Сколько нужно зарабатывать отцам в Чехии, чтобы прокормить семью?

Сколько нужно зарабатывать отцам в Чехии, чтобы прокормить семью?

Yuliya Boda 148 0
Уникальный опрос определил, как живет среднестатистический отец в Чехии, и привел к неожиданным результатам.
Сколько нужно зарабатывать отцам в Чехии, чтобы прокормить семью?

Уникальный опрос, проведенный страховой компанией Pojišťovna České spořitelny, определил, как живет среднестатистический отец в Чехии, и привел к интересным результатам.

Чтобы обеспечить лучшую и более комфортную жизнь для своей семьи, чешским папам нужно зарабатывать от пяти до десяти тысяч крон в месяц больше, чем мужчинам без детей. 

«Согласно опросу, как бы это парадоксально ни звучало, количество детей в семье не оказывает существенного влияния на ежемесячные семейные расходы», - сказала Мартина Швабова, руководитель опроса от Pojišťovna České spořitelny.

Хотя семейным бюджетом, как правило, распоряжаются оба партнера, восемь из десяти мужчин утверждают, что они приносят в семью наибольшую часть денежных средств. В 1/5 семей женщина в одиночку решает, на что пойдут семейные деньги, даже если большая часть средств поступает в семейный бюджет от мужа.

Некоторые чешские семьи испытывают трудности с накоплением денег и не имеют достаточных сбережений для покрытия непредвиденных расходов. Сбережения в размере более 200 тысяч крон есть лишь у 10% чехов, при этом 39% семей накопили менее 10 тысяч крон. 

У 44% опрошенных нет запасного плана в случае потери работы или других непредвиденных обстоятельств. 10% отцов и вовсе никогда об этом не задумывались. 

Опрос также подтвердил, что семья по-прежнему остается главной ценностью для чешских отцов. Об этом заявляют девять из десяти опрошенных. Второе место в рейтинге ценностей принадлежит здоровью, на которое приходится 55% голосов. Для 37% отцов важно личное счастье. Только 4% чешских пап признают, что для них важно накопить состояние, и лишь 3% респондентов ответили, что для них важно построить карьеру.

Источник: idnes.cz

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Чехия семья зарплата бюджет
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