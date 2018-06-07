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Правительство Чехии одобрило поправку к закону о пребывании иностранцев

Правительство Чехии одобрило поправку к закону о пребывании иностранцев

artyommm 987 0
Нововведение упростит миграцию студентов и ученых в Чехию.
Правительство Чехии одобрило поправку к закону о пребывании иностранцев

В Чехии приняли поправку о пребывании иностранцев, подготовленную Министерством внутренних дел. Нововведения в чешском законодательстве в данном случае обусловлены необходимостью внедрения директивы Евросоюза, которая изменила условия пребывания иностранцев, приехавших с целью научных исследований и учебы. 

Иностранцы теперь должны будут в обязательном порядке пройти интеграционный курс для адаптации. Также закон предусматривает введение исключительных рабочих виз с целью трудоустройства.

Уезжать сразу будет не нужно

Поправка к закону поможет улучшить жизненную ситуацию иностранцев, которые приезжают в Чехию для ведения научной деятельности или за образованием. Студенты вузов и научные сотрудники смогут находиться на территории Чехии до 9 месяцев после окончания научной деятельности или учебного заведения, чтобы найти работу или заняться предпринимательством.

Обязательный курс для адаптации и интеграции иностранцев

Согласно поправке к закону, иностранцы должны будут обязательно проходить интеграционно-адаптационный курс по приезду в Чехию. Речь идет о 8-часовом курсе, в рамках которого иностранный гражданин сможет узнать о своих правах и обязанностях в связи с проживанием в ЧР, познакомиться с базовыми ценностями страны, местными общественными и культурными традициями. 

Курс ориентирован на иностранцев из стран вне ЕС, которые собираются жить в Чехии дольше года. Расходы на прохождение курса будут нести сами иностранцы или их работодатели. Посещать их можно будет в специальных центрах интеграции, сеть которых действует в ЧР уже 9 лет.

Появятся срочные рабочие визы

Министерство внутренних дел также вводит срочные рабочие визы для упрощения и ускорения трудовой миграции. Выдавать такие визы можно будет только на основании решения правительства с учетом ситуации на рынке труда. «Если в какой-либо сфере не будет хватать чешских работников, правительство временно активирует выдачу срочных рабочих виз. Его решением будут определены целевые страны, сферы экономики и объем миграции», – поясняет министр внутренних дел Любомир Метнар. Срок действия срочной рабочей визы не будет превышать 1 год.

Источник: МВД Чехии

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Темы
иностранцы законы Министерство внутренних дел студенты образование наука учёные
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