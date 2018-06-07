Американский астронавт сфотографировал Прагу с орбиты

Американский астронавт Эндрю Фьюстел в рамках проекта «В космос с Кротиком 2018» сфотографировал Прагу с высоты больше 400 км.

Фото: Эндрю Фьюстел, Прага из космоса

Как выглядит Прага с высоты более 400 км? Теперь это можно увидеть на фотографии, сделанной с Международной космической станции. Сегодня ее опубликовали организаторы проекта Do kosmu s Krtkem 2018 («В космос с Кротиком 2018»).

Фотографию сделал американский астронавт Эндрю Фьюстел. Сейчас он находится на космической станции и везет с собой игрушку Кротика из сказок Зденека Милера. С Чехией американец связан через свою жену, мама которой — чешка.

По словам Павла Сухана, пресс-секретаря Астрономического комитета, изначально Фьюстел должен был сфотографировать Чехию и Прагу в тот момент, когда люди «освещали путь Кротику».

Вечером с 24 на 25 мая станция пролетала над Европой, и Чехия была видна лучше всего. Астронавты призвали всех желающих выйти на улицу и зажечь фонарик. Но плохая погода не позволила провести акцию.

Фьюстел сфотографировал Прагу позже, при более удачных условиях.

«В этот момент станция двигалась со скоростью 8 км/с по направлению с запада на восток», — сообщил Сухан в пресс-релизе.

https://www.facebook.com/krtekvkosmu/ фото: Эндрю Фьюстел

Полет все еще продолжается. Все, кого интересует космос и жизнь на космической станции, могут послать Фьюстелу вопросы о его миссии и спросить, как поживает «чешский астронавт» Кротик.

Вопросы можно отправлять на странице Facebook проекта «В космос с Кротиком 2018» или по электронной почте, которую можно найти на сайте.

Из всех вопросов Фьюстел выберет самый интересный и подарит его автору небольшой подарок.

На станции астронавт останется до осени, так как он является командиром группы. В прошлом Фьюстел уже брал чешского Кротика в космос, при полете на ракетоплане Endeavour в 2011 году.