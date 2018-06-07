Чехия вошла в десятку самых миролюбивых стран мира

Первое место заняла Исландия.

Чехия заняла 7 место в ежегодном рейтинге миролюбивых стран мира Globe Peace Index. Исследование обнародовал Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace) в Австралии.

Самой миролюбивой страной признана Исландия. В десятку, кроме Чехии, также вошли Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Сингапур, Япония и Ирландия.

При составлении рейтинга учитывались 23 показателя в трех категориях: общественная безопасность, вооруженные конфликты и милитаризация. Результаты рейтинга публикуются каждый год с 2007 г.

Германия оказалась на 17 строчке, Словакия – на 22, Польша – на 32. Россия в этом году заняла 154 строчку, Украина – 152, Беларусь – 101. Самыми агрессивными странами признаны ЦАР, Конго, Ливия, Йемен, Сомали, Ирак, а также Южный Судан, Афганистан и Сирия.

Источник: visionofhumanity.org