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Чехия вошла в десятку самых миролюбивых стран мира

Чехия вошла в десятку самых миролюбивых стран мира

artyommm 261 0
Первое место заняла Исландия.
Чехия вошла в десятку самых миролюбивых стран мира

Чехия заняла 7 место в ежегодном рейтинге миролюбивых стран мира Globe Peace Index. Исследование обнародовал Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace) в Австралии.

Самой миролюбивой страной признана Исландия. В десятку, кроме Чехии, также вошли Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Сингапур, Япония и Ирландия.

При составлении рейтинга учитывались 23 показателя в трех категориях: общественная безопасность, вооруженные конфликты и милитаризация. Результаты рейтинга публикуются каждый год с 2007 г.

Германия оказалась на 17 строчке, Словакия – на 22, Польша – на 32. Россия в этом году заняла 154 строчку, Украина – 152, Беларусь – 101. Самыми агрессивными странами признаны ЦАР, Конго, Ливия, Йемен, Сомали, Ирак, а также Южный Судан, Афганистан и Сирия. 

Источник: visionofhumanity.org

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рейтинг Чехия война
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