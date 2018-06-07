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Стоимость проезда для студентов в Праге снизили почти в 4 раза

Стоимость проезда для студентов в Праге снизили почти в 4 раза

Yuliya Boda 437 0
Изменения внесли также в график движения метро по выходным дням.
Стоимость проезда для студентов в Праге снизили почти в 4 раза

С сентября этого года студенты Праги могут приобрести проездной на год за 365 крон вместо 1200 крон. Скидка будет действовать для молодежи от 15 до 26 лет. 

«Если вы посмотрите данные о безбилетных пассажирах, станет ясно, что ими  часто являются именно молодые люди, студенты. Я думаю, будет лучше не обременять их штрафами, а дать им возможность пользоваться общественным транспортом легально», - сказал Петр Долинек из Чешской социал-демократической партии.

Вторая причина снижения тарифа - это рост стоимости жизни в столице. «Студенты должны прежде всего учиться, а не думать, как заработать деньги», - добавил Долинек.

Кроме того, планируется сократить интервалы движения метро в выходные дни. 

«В последние годы наше внимание было сосредоточено на рабочих днях и мы не уделяли должного внимания движению транспорта в выходные дни. Поэтому метро в эти дни стало перегруженным, особенно в апреле и мае, а затем с сентября по декабрь, когда в Прагу приезжает больше людей», - отметил руководитель организации Ropid Мартин Шубрт.

На пражской линии метро C интервал между поездами сократится до 5 минут. «На второй по загруженности линии B время ожидания поезда сократится с 7,5 до 6 минут. На линии А интервал движения останется прежним, за исключением воскресных утренних часов, когда он снизится с 10 до 7,5 минут», - сказала Петр Долинек.  Затраты на изменение графика метро составят около 83 миллиона крон. 

Источник: lidovky.cz

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Темы
Прага транспорт билеты метро
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