Чешские ученые сделали интересное открытие о Юпитере

Исследования чешских ученых показали, что на Юпитере сверкают молнии так же, как на Земле.

В атмосфере планеты Юпитер часто сверкают молнии. Они больше похожи на земные, чем ученые считали раньше. К таким выводам пришли исследователи с Кафедры физики атмосферы Академии наук ЧР. Статью с их открытием в четверг опубликовали в престижных научных журналах Nature и Nature Astronomy.

Первые сведения о том, что на Юпитере сверкают молнии, как на Земле, принес зонд Voyager 1 в 1979 году. Существование молний подтвердили и другие зонды, но им не удалось зарегистрировать на Юпитере другие сигналы, сопровождающие молнии на Земле.

Раньше ученые думали, что активность молний на Юпитере в 1000 раз ниже, чем на нашей планете. После отправки на Юпитер зонда Juno от НАСА и изучения новых данных исследователи доказали, что численность молний на обеих планетах примерно одинаковая.

Источник: ceskenoviny.cz