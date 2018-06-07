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Чешские ученые сделали интересное открытие о Юпитере

Чешские ученые сделали интересное открытие о Юпитере

Vladislava M 104 0
Исследования чешских ученых показали, что на Юпитере сверкают молнии так же, как на Земле.
Чешские ученые сделали интересное открытие о Юпитере

В атмосфере планеты Юпитер часто сверкают молнии. Они больше похожи на земные, чем ученые  считали раньше. К таким выводам пришли исследователи с Кафедры физики атмосферы Академии наук ЧР. Статью с их открытием в четверг опубликовали в престижных научных журналах Nature и Nature Astronomy.

Первые сведения о том, что на Юпитере сверкают молнии, как на Земле, принес зонд Voyager 1 в 1979 году. Существование молний подтвердили и другие зонды, но им не удалось зарегистрировать на Юпитере другие сигналы, сопровождающие молнии на Земле.

Раньше ученые думали, что активность молний на Юпитере в 1000 раз ниже, чем на нашей планете. После отправки на Юпитер зонда Juno от НАСА и изучения новых данных исследователи доказали, что численность молний на обеих планетах примерно одинаковая.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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Темы
космос учёные Академия наук Чехии
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