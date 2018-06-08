Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 23 °C
В Праге наградили русских диссидентов, выступивших в поддержку Чехословакии в 1968 году в Москве

В Праге наградили русских диссидентов, выступивших в поддержку Чехословакии в 1968 году в Москве

artyommm 368 0
Премию вручили троим ныне живущим участникам Демонстрации 25 августа 1968 года в Москве.
В Праге наградили русских диссидентов, выступивших в поддержку Чехословакии в 1968 году в Москве

7 июня в Библиотеке Вацлава Гавела состоялась дискуссия с Татьяной Баевой, Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом. Эти русские диссиденты – последние ныне живущие из тех, кто не побоялся 25 августа 1968 года выйти на Красную площадь в Москве с протестом против оккупации Чехословакии. 

В пятницу 8 июня в Черницком дворце их наградили премией Gratias agit – за распространение доброго имени Чешской республики за рубежом. В свое время советский режим жестко наказал диссидентов за это выступление: тюрьма, заключение в трудовых лагерях и высылки.

На встрече с диссидентами присутствовал министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницки. Он отметил, что эти люди сделали для Чехии очень много. Он напомнил о событиях 1918, 1938, 1948 и 1968 гг., когда некоторые люди принимали решения не в свою пользу, руководствуясь чувством гражданского долга.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
1968 год диссидент премия Министерство иностранных дел
Читайте
по теме 
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге
24.11.2017 13:42 Политика
СМИ в России осудили осквернение памятника в Праге
1307 3
Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года
22.11.2017 09:30 Политика
Скандал: Российский телеканал оправдал оккупацию Чехословакии 1968 года
5402 0
В Чехии почтут память жертв оккупации 1968 года
21.08.2017 09:01 Общество
В Чехии почтут память жертв оккупации 1968 года
1462 0
Фото «пражской весны» 1968-го – в списке самых знаковых фотографий мира
24.11.2016 15:31 Культура
Фото «пражской весны» 1968-го – в списке самых знаковых фотографий мира
2524 0
Последние новости:
08
июня
Когда Чешский Нацбанк повысит процентные ставки?
08.06.2018 14:04 Экономика
Когда Чешский Нацбанк повысит процентные ставки?
543 0
Безработица в Чехии достигла исторического минимума
08.06.2018 13:46 Экономика
Безработица в Чехии достигла исторического минимума
464 0
07
июня
Крупный производитель телефонов подал жалобу на чешских программистов из Брно
07.06.2018 15:30 Экономика
Крупный производитель телефонов подал жалобу на чешских программистов из Брно
822 0
Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию
07.06.2018 14:51 Спорт
Болельщикам ЧМ-2018 открыли безвизовый въезд в Россию
674 0
Чешские ученые сделали интересное открытие о Юпитере
07.06.2018 14:32 Общество
Чешские ученые сделали интересное открытие о Юпитере
419 0
Стоимость проезда для студентов в Праге снизили почти в 4 раза
07.06.2018 14:16 Общество
Стоимость проезда для студентов в Праге снизили почти в 4 раза
1671 0
Американский астронавт сфотографировал Прагу с орбиты
07.06.2018 11:30 Общество
Американский астронавт сфотографировал Прагу с орбиты
1179 0
Чехия вошла в десятку самых миролюбивых стран мира
07.06.2018 11:26 Общество
Чехия вошла в десятку самых миролюбивых стран мира
706 0
Правительство Чехии одобрило поправку к закону о пребывании иностранцев
07.06.2018 10:56 Общество
Правительство Чехии одобрило поправку к закону о пребывании иностранцев
2633 0
06
июня
Сколько нужно зарабатывать отцам в Чехии, чтобы прокормить семью?
06.06.2018 18:05 Общество
Сколько нужно зарабатывать отцам в Чехии, чтобы прокормить семью?
2526 0


Мобильная версия