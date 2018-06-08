В Праге наградили русских диссидентов, выступивших в поддержку Чехословакии в 1968 году в Москве

Премию вручили троим ныне живущим участникам Демонстрации 25 августа 1968 года в Москве.

7 июня в Библиотеке Вацлава Гавела состоялась дискуссия с Татьяной Баевой, Павлом Литвиновым и Виктором Файнбергом. Эти русские диссиденты – последние ныне живущие из тех, кто не побоялся 25 августа 1968 года выйти на Красную площадь в Москве с протестом против оккупации Чехословакии.

В пятницу 8 июня в Черницком дворце их наградили премией Gratias agit – за распространение доброго имени Чешской республики за рубежом. В свое время советский режим жестко наказал диссидентов за это выступление: тюрьма, заключение в трудовых лагерях и высылки.

На встрече с диссидентами присутствовал министр иностранных дел ЧР Мартин Стропницки. Он отметил, что эти люди сделали для Чехии очень много. Он напомнил о событиях 1918, 1938, 1948 и 1968 гг., когда некоторые люди принимали решения не в свою пользу, руководствуясь чувством гражданского долга.

Источник: ceskenoviny.cz