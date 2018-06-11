Полиция Чехии планирует расширить парк дронов

Полиция Чехии планирует расширить свой парк дронов.
«Мы заключили контракт на поставку шестнадцати различных типов беспилотных летательных аппаратов. Их будет использовать авиационная служба полиции в целях мониторинга по всей республике», - подтверждает представитель Президиума Чешской полиции Эва Кропачова.
На данный момент в стране функционирует 5 дронов с символикой чешской полиции, в частности в Средочешском и Пардубицком краях. Их приобрели в июне прошлого года, с тех пор они осуществили 139 полетов.
Дроны Средочешской полиции были предназначены главным образом для патрулирования лесного массива Брды. Эта обширная охраняемая территория была открыта для посещения лишь три с половиной года назад. До конца 2014 года на территории леса находились военные.
Съемка с высоты птичьего полета помогает выявить случаи хищения дерева, незаконного спила деревьев, а также разведения костров в непредусмотренных для этого местах. При необходимости дроны могут помогать в поиске людей, заблудившихся на территории леса. За год с этой целью дроны использовали лишь однажды - для поиска женщины в Раковницкой области.
«Наши дроны выполняют свои функции как правило семь дней в месяц, - отметил Ондржей Смотлах, заместитель начальника Департамента полиции Пршибрама, - аппараты обслуживают семь подготовленных «пилотов» - сотрудников полиции, которые также выполняют обычную работу полицейских в своем отделе. В декабре прошлого года дроны принесли огромную пользу в Раковницкой области, где потерялась 96-летняя женщина с болезнью Альцгеймера. Благодаря двум беспилотным машинам пенсионерку удалось вовремя найти на окраине леса в Лужне».
Источник: idnes.cz