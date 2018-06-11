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Полиция Чехии планирует расширить парк дронов

Полиция Чехии планирует расширить парк дронов

Yuliya Boda 298 0
16 новых дронов с символикой чешской полиции будет летать по всей стране.
Полиция Чехии планирует расширить парк дронов

Полиция Чехии планирует расширить свой парк дронов. 

«Мы заключили контракт на поставку шестнадцати различных типов беспилотных летательных аппаратов. Их будет использовать авиационная служба полиции в целях мониторинга по всей республике», - подтверждает представитель Президиума Чешской полиции Эва Кропачова.

На данный момент в стране функционирует 5 дронов с символикой чешской полиции, в частности в Средочешском и Пардубицком краях. Их приобрели в июне прошлого года, с тех пор они осуществили 139 полетов. 

Дроны Средочешской полиции были предназначены главным образом для патрулирования лесного массива Брды. Эта обширная охраняемая территория была открыта для посещения лишь три с половиной года назад. До конца 2014 года на территории леса находились военные.

Съемка с высоты птичьего полета помогает выявить случаи хищения дерева, незаконного спила деревьев, а также разведения костров в непредусмотренных для этого местах. При необходимости дроны могут помогать в поиске людей, заблудившихся на территории леса. За год с этой целью дроны использовали лишь однажды - для поиска женщины в Раковницкой области. 

«Наши дроны выполняют свои функции как правило семь дней в месяц, - отметил Ондржей Смотлах, заместитель начальника Департамента полиции Пршибрама, - аппараты обслуживают семь подготовленных «пилотов» -  сотрудников полиции, которые также выполняют обычную работу полицейских в своем отделе. В декабре прошлого года дроны принесли огромную пользу в Раковницкой области, где потерялась 96-летняя женщина с болезнью Альцгеймера. Благодаря двум беспилотным машинам пенсионерку удалось вовремя найти на окраине леса в Лужне».

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия полиция дрон спасатели
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