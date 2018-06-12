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В Праге третий день ищут пропавшего геокэшера

В Праге третий день ищут пропавшего геокэшера

Vladislava M 671 0
Четверо молодых людей играли в геокэшинг в Праге. Во время поиска тайника в подземной части Мотольского потока их смыло волной паводка. Девушка из группы утонула.
Фото: HZS hl. m. Prahy/ Jan Kostík
В Праге третий день ищут пропавшего геокэшера

Полиция и пожарные третий день ищут неизвестного мужчину, который в субботу утром при поиске тайника в игре геокэшинг пропал в подземной части реки Мотольский поток. Вероятно, его снесло волной паводка. Хотя полицейские исследовали Влтаву до Штванице, пропавшего не нашли. В 20:00 поиски приостановили. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.

Поиски будут продолжаться и во вторник утром.

«Если обстоятельства потребуют, мы снова привлечем водолазов из пожарной спасательной команды», – добавил пресс-секретарь.

Пропавший мужчина путешествовал в составе группы из четырех человек. В водоотводном канале длиной более 4 км молодых людей застиг проливной дождь. Уровень воды резко повысился. Двум участникам группы удалось спастись, отделавшись мелкими ранениями. Утопшую 27-летнюю женщину полицейские нашли в субботу вечером под Йирасковым мостом.

HZS hl. m. Prahy/ Jan Kostík
Zdroj: https://prazsky.denik.cz/nehody/lovce-kesek-v-motolskem-potoku-zastihla-boure-zena-zemrela-po-dalsi-patraji-20180610.html

Поиски молодого человека начались в субботу и продолжались до 17:00 воскресенья. Подземный туннель, в котором пропал мужчина, пожарные исследовали в разных местах. В воскресенье, после сильных дождей, здесь все еще было сильное течение. Поэтому операцию пришлось приостановить.

Геокэшинг –  это игра на стыке спорта и туризма. Участникам в сложных местах нужно искать спрятанные клады с помощью спутниковой навигации. В Чехии игра приобрела высокую популярность.

Поиски тайников часто могут представлять опасность. Кроме утонувшей в субботу девушки в прошлом в Праге были и другие жертвы.

Источник: Ceskenoviny.cz, Denik.cz

 

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