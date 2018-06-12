Мужчина в Брно поранился об иглу от шприца в седле велосипеда

В седло велосипеда, который можно было взять по системе байкшеринга, кто-то умышленно воткнул инъекционную иглу. Дело расследует полиция.

Фото: MP Brno

44-летний мужчина в Брно в понедельник утром поранился об иглу, вставленную в сиденье велосипеда, который он хотел взять напрокат по системе байкшеринга. Пострадавший сообщил о произошедшем полицейским, которые сразу же прибыли на место и изъяли небезопасный предмет. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Тереза Кадрножкова.

По всей вероятности, иглу в сиденье воткнули умышленно.

«Патруль заметил, что в седле велосипеда действительно торчит игла от шприца. Мужчина рассказал, что поранился об иглу, когда оперся о сиденье рукой. Полицейские дезинфицировали ему пораненный палец и посоветовали обратиться в больницу», – дополнила пресс-секретарь.

Также полиция обнаружила, что место снимают камеры видеонаблюдения. Им уже удалось связаться с человеком, который управляет записями. Дело передали республиканской полиции.

В Брно сотрудники коммунальных служб регулярно очищают общественные пространства от игл и инъекционных шприцев, которые в городе разбрасывают наркоманы. Часто их находят у лавок в парках и вокруг детских площадок в центре города.

Источник: Novinky.cz



