В Праге начнет действовать новая система оплаты проезда

Городская карта opencard окончательно прекратит действовать после введения новой системы оплаты проезда в Праге.

В Праге окончательно перестанет действовать городская карта opencard. Вместо нее пассажиры должны будут пользоваться так называемой мультиканальной пассажирской системой MOS. Оплатить проезд теперь можно будет онлайн или с помощью мобильного приложения.

Когда именно начнет действовать новая система, не сообщается. На данный момент в руках пассажиров находится около 240 тысяч дейстующих карт opencard. За этот проект город ранее заплатил почти 1,7 млрд крон. С 2016 года ее заменяет карта «Литачка» (lítačka).

Пассажиры, у которых будет оплачен проезд на opencard, смогут пользоваться картой до истечения ее срока действия, даже во время запуска новой системы. Остальным придется поменять карту на «Литачку» или выбрать другой способ оплаты в рамках новой системы MOS. «Литачку» вместо opencard будут бесплатно выдавать в течение года.

Новая система оплаты проезда на общественном транспорте в Праге обеспечит возможность работы интернет-магазина и мобильного приложения. Пассажир сможет зарегистрировать банковскую карту в системе и показывать ее ревизорам вместо проездного.

Источник: ceskenoviny.cz