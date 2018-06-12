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Чешка пришла за покупками в торговый центр с косулей в руках

Чешка пришла за покупками в торговый центр с косулей в руках

Vladislava M 158 0
Удивленные покупатели вызвали полицию. Охотники расценили действия женщины как браконьерство.
Чешка пришла за покупками в торговый центр с косулей в руках

С детенышем косули в руках в воскресенье вечером пришла жительница Ческобудеевицкой подобласти в торговый центр городка Влтава. Женщина собиралась сделать покупки. На необычную посетительницу обратили внимание другие люди и сообщили о ней в полицию.


«Сначала мы подумали, что у нее в руках котенок, но потом поняли, что это маленькая косуля. Естественно, это не совсем нормально, чтобы с косулями ходили в торговые центры за покупками», – сказала свидетельница, которая тоже в это время находилась в торговом центре.

После сообщения об этом в центр приехали городские полицейские.

«Женщина с косулей в руках сказала полицейским, что в субботу у детеныша погибла мать. По ее словам, животное сбили на дороге. Поэтому она решила позаботиться о маленькой косуле сама», – рассказала Вера Школкова, пресс-секретарь ческобудеевицкой городской полиции.

Женщина утверждала, что взрослую косулю сбил автомобиль. Но мертвых животных вдоль дорог полицейские не нашли.
Охотникам такие случаи не нравятся.

«По закону запрещено приручать диких зверей и брать их домой. Скорее всего, большая косуля находилась рядом, потому что мертвой ее никто не видел. Это просто естественно, что в условиях дикой природы детеныши отходят от родителей. В этих случаях люди должны оставить их в покое, а если у них есть доказательства, что детеныш лишился родителя и не сможет выжить самостоятельно, нужно позвонить охотникам», – сказал Мартин Филип, член охотничьего объединения Strážkovice и добавил, что такие действия расцениваются как браконьерство.

В результате детеныша косули определили в зоопарк в Глубока-над-Влтавой, где о нем позаботятся ветеринары. Шансы вернуться на свободу у животного еще есть.

«Надежда есть. Косулям не нужно, как хищникам, учиться охотиться. Как только детеныш немного подрастет, его можно будет выпустить», – добавил Филип.

Источник: Novinky.cz

 
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Темы
животные полиция Чехия
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