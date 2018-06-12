Полиция Чехии расследует дело о подделке университетских дипломов

В общей сложности было зафиксировано 49 случаев подделки дипломов, школьных аттестатов и других документов об образовании.

Полиция Чехии расследует дело о подделке дипломов высших учебных заведений, школьных аттестатов и других документов об образовании.

«Полиция предъявила обвинения 26-летнему мошеннику. В общей сложности было зафиксировано 49 случаев подделки документов, - сказал пресс-секретарь полиции Праги Томаш Гулан, - дипломы молодой человек так никому и не отправил, он просто обманывал людей и брал у них деньги».

Среди пострадавших есть девушка, родители которой платили за учебу, но она не ходила в университет и решила диплом купить. Услугами подделки документов решил воспользоваться и молодой человек с базовым образованием, который хотел жениться на девушке из семьи интеллектуалов, но ее родители настаивали на том, чтобы их дочь вышла замуж за человека с высшим образованием.

Обманщик обещал оригинальные документы с водяным знаком и круглой гербовой печатью с государственной эмблемой, гарантируя «максимальную подлинность своих товаров». Он настаивал на коммуникации по электронной почте и никогда не соглашался на личную встречу. У молодого человека было несколько адресов электронной почты и разным людям он представлялся под разными фамилиями: Хавелка, Новотны, Новак, Дворжак и Черны.

Согласно поступившим платежам на счет обманщика, полиция выяснила, что с марта по декабрь 2016 года он незаконно заработал более 786 тысяч крон.

Источник: idnes.cz