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Чешские депутаты проголосовали против снижения цены на проездной для студентов

Чешские депутаты проголосовали против снижения цены на проездной для студентов

Yuliya Boda 111 0
Идея сделать транспорт более доступным большинству депутатов категорически не понравилась.
Чешские депутаты проголосовали против снижения цены на проездной для студентов

Во вторник, 12 июня, чешские депутаты проголосовали против скидки на проезд в общественном транспорте для студентов в возрасте 15-26 лет. Вместо предлагаемых 365 крон в год они будут продолжать платить 1200 крон за пять месяцев.

«Я проголосовал против, так как не хочу, чтобы наш город влезал в долги. Данная скидка означает вмешательство в бюджет Праги, - сказал Ян Вольф из Чехословацкой народной партии KDU-ČSL, - и, согласно предварительным расчетам, изменение цен на проезд для студентов ежегодно бы обходилось городу в 300 миллионов крон».

Заместитель мэра столицы Петр Долинек, который был инициатором данного изменения, хочет выставить данный вопрос на рассмотрение снова.

«Мы хотели таким образом мотивировать студентов пользоваться общественным транспортом и не ездить без билетов. Кроме того, при стоимости проездного 365 крон в год многие молодые люди бы предпочли ездить на метро, отказавшись от автомобилей. Очень жаль, но я не сдамся и предложу эту идею снова», - сказал Долинек.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Прага транспорт студенты
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