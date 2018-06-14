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Чешская почта получила штраф из-за ленивого почтальона

Чешская почта получила штраф из-за ленивого почтальона

Yuliya Boda 325 0
Сумма штрафа составила две тысячи крон. Почта признала вину своего работника.
Чешская почта получила штраф из-за ленивого почтальона

Чешская почта получила штраф от Управления электросвязи Чехии за три письма, недоставленные адресату в городе Бенатки-над-Йизероу. Почта признала вину почтальона, который даже не попробовал доставить письма по нужному адресу и сразу разместил их в почтовом отделении. По мнению Управления, такое может быть допустимо лишь в исключительных случаях.

«Если почтальон не соблюдает порядок работы, установленный работодателем, это говорит о том, что услуга поставщика почтовых услуг оказана не была и не освобождает почту от ответственности за совершенное нарушение», – сообщили в Управлении электросвязи.

Согласно закону, свои базовые услуги почта должна оказывать каждый рабочий день. Они включают в себя по крайней мере одну доставку почтового отправления адресату лично в руки или размещение письма в почтовом ящике.

Существует лишь несколько исключений. В них входят, как правило, случаи, когда путь к указанному адресу связан с угрозой для жизни, здоровья работника или нанесением ущерба посылке, если дом не доступен для посещения третьими лицами или если стоимость содержимого почтового отправления превышает сто пятьдесят тысяч крон.

В конкретном случае, согласно Управлению электросвязи, никаких препятствий для доставки писем адресату не было. . Штраф получился относительно низким из-за смягчающих обстоятельств (все три письма должны были быть доставлены одному и тому же адресату).

Источник: idnes.cz

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Темы
Чехия Чешская почта штраф
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