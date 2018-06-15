Чешская полиция изъяла рекордный объем наркотиков в прошлом году

Самыми распространенными наркотиками в Чехии по-прежнему остаются марихуана и первитин.

В Чехии в прошлом году изъяли почти 1,1 тонны марихуаны и раскрыли 305 ферм по ее выращиванию, что можно считать рекордом за весь период существования специального подразделения чешской полиции – Национального центрального управления по борьбе с наркотиками. Марихуана и первитин по-прежнему остаются самыми распространенными наркотическими средствами в Чехии.

В прошлом году полиция изъяла более 93 кг первитина и ликвидировала 264 точки по его изготовлению. Об этом сообщается в ежегодном отчете Национального центрального управления по борьбе с наркотиками ЧР. Ситуация с наркотиками в республике была относительно стабильной.

Полиция также отметила, что в последнее время в Чехии активизировались сербские наркобанды. Напомним, ранее в стране преступления, связанные с наркотиками, чаще всего совершали вьетнамцы. Как рассказали в полиции, выходцы из бывшей Югославии открывают крупные фермы по выращиванию марихуаны, а затем занимаются распространением наркотика. Больше всего таких ферм было выявлено в Праге – 37.

Также полицейские отметили, что вьетнамцы стали переносить производство первитина из Чехии в другие страны ЕС – Германию и Нидерланды, откуда наркотик все равно потом поставляется в ЧР.

Что касается кокаина в Чехии, то он по-прежнему остается самым дорогим наркотиком, доступным только обеспеченным жителям крупных городов. Качество его очень низкое. Это же можно сказать и о героине, – отмечают в полиции.

Источник: ceskenoviny.cz