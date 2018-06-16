Детский учитель танцев в Праге обвиняется в педофилии

Мужчина вел кружки танцев в десятках детских садов.

В Чехии расследуется громкое дело против пражского учителя танцев, обвиняемого в педофилии. 38-летний Петр Д. из Праги был вожатым в детских лагерях и вел танцевальные кружки для самых маленьких в десятках детских садов. Его характеризовали как опытного педагога и танцора.

Однако недавно стало известно, что мужчина создал сайт для педофилов и назвал себя их "королем". На своей странице он утверждал, что хочет помочь таким же, как он, и сделать все, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Он также писал, что ему интересны девочки от 1 до 10 лет.

Полиция Чехии обвиняет Петра Д. в совращении малолетних. Известно, что он арендовал помещения для занятий в детских садах по всей Праге. Несмотря на это, директоры учреждений говорят, что никогда не оставляют преподавателем наедине с детьми.