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Детский учитель танцев в Праге обвиняется в педофилии

Детский учитель танцев в Праге обвиняется в педофилии

Yuliya Boda 277 0
Мужчина вел кружки танцев в десятках детских садов.
Детский учитель танцев в Праге обвиняется в педофилии
В Чехии расследуется громкое дело против пражского учителя танцев, обвиняемого в педофилии. 38-летний Петр Д. из Праги был вожатым в детских лагерях и вел танцевальные кружки для самых маленьких в десятках детских садов. Его характеризовали как опытного педагога и танцора. 
 
Однако недавно стало известно, что мужчина создал сайт для педофилов и назвал себя их "королем". На своей странице он утверждал, что хочет помочь таким же, как он, и сделать все, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Он также писал, что ему интересны девочки от 1 до 10 лет. 
 
Полиция Чехии обвиняет Петра Д. в совращении малолетних. Известно, что он арендовал помещения для занятий в детских садах по всей Праге. Несмотря на это, директоры учреждений говорят, что никогда не оставляют преподавателем наедине с детьми. 
 
«Я его знала, он преподавал у нас 3 года, – вспоминает директор одного детского сада в Праге 4, – но мы с ним перестали сотрудничать. Это не было связано с какой-либо проблемой, мы просто решили проводить занятия йоги вместо танцев. Но он в нашем детском саду он никогда не был с детьми один, всегда рядом была уборщица».
 
В другом детском саду в восточной части Праги он работал два года назад. Директор также утверждает, что кроме учителя с детьми всегда был кто-то еще. Здесь Петр Д. проводил платные занятия, за которые брал 1600 крон в год. 
 
Другие подробности дела сотрудники полиции держат в тайне. 
 
«Мы не будем давать никакой информации касательно проводимого в настоящий момент расследования. На дело наложено информационное эмбарго, так как в нём фигурируют несовершеннолетние», – сказал пресс-секретарь полиции Среднечешского края Павел Трукса. 
 
Источник: idnes.cz
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Темы
Чехия Прага дети детский сад
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