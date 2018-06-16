Детский учитель танцев в Праге обвиняется в педофилии

В Чехии расследуется громкое дело против пражского учителя танцев, обвиняемого в педофилии. 38-летний Петр Д. из Праги был вожатым в детских лагерях и вел танцевальные кружки для самых маленьких в десятках детских садов. Его характеризовали как опытного педагога и танцора.
Однако недавно стало известно, что мужчина создал сайт для педофилов и назвал себя их "королем". На своей странице он утверждал, что хочет помочь таким же, как он, и сделать все, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Он также писал, что ему интересны девочки от 1 до 10 лет.
Полиция Чехии обвиняет Петра Д. в совращении малолетних. Известно, что он арендовал помещения для занятий в детских садах по всей Праге. Несмотря на это, директоры учреждений говорят, что никогда не оставляют преподавателем наедине с детьми.
«Я его знала, он преподавал у нас 3 года, – вспоминает директор одного детского сада в Праге 4, – но мы с ним перестали сотрудничать. Это не было связано с какой-либо проблемой, мы просто решили проводить занятия йоги вместо танцев. Но он в нашем детском саду он никогда не был с детьми один, всегда рядом была уборщица».
В другом детском саду в восточной части Праги он работал два года назад. Директор также утверждает, что кроме учителя с детьми всегда был кто-то еще. Здесь Петр Д. проводил платные занятия, за которые брал 1600 крон в год.
Другие подробности дела сотрудники полиции держат в тайне.
«Мы не будем давать никакой информации касательно проводимого в настоящий момент расследования. На дело наложено информационное эмбарго, так как в нём фигурируют несовершеннолетние», – сказал пресс-секретарь полиции Среднечешского края Павел Трукса.
Источник: idnes.cz