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Эксперты оценили скорость мобильного интернета в Чехии

Эксперты оценили скорость мобильного интернета в Чехии

artyommm 139 0
Результаты Чешской Республики по скорости мобильного интернета LTE оказались очень хорошие.
Эксперты оценили скорость мобильного интернета в Чехии

Чехия заняла седьмое место в Европе по скорости мобильного интернета. В мировом рейтинге ЧР оказалась на 15 строчке. Чешский мобильный интернет LTE со скоростью 43 Мбит/с на 7 Мбит/с работает быстрее, чем в среднем по Евросоюзу. Измерения проводились в рамках Speedtest Global Index в апреле 2018 года.

Быстрее всего мобильный интернет работает в Исландии и Норвегии, где его скорость составляет 65 Мбит/с. Среди стран ЕС лидерами по самому быстрому интернет-соединению оказались Нидерланды (средняя скорость – 54 Мбит/с). На втором месте Мальта (51 Мбит/с), на третьем – Венгрия (50 Мбит/с). 

Мобильный интернет LTE на данный момент является единственной возможностью подключиться к быстрому интернету за городом, чтобы скорость была выше 30 Мбит/с. Самый медленный мобильный интернет из стран ЕС зафиксировали в Польше (25 Мбит/с) и Ирландии (21 Мбит/с). Средняя скорость мобильного интернета в ЕС – 36 Мбит/с.

Мобильный интернет LTE в Чехии доступен более чем 99% населения. Быстрее всего он работает в Праге (средняя скорость – 77 Мбит/с), затем следует Южноморавский край и Южночешский край (47 Мбит/с).

Источник: novinky.cz

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технологии LTE рейтинг интернет Евросоюз мобильная связь
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