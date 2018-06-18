Сколько в Чехии продлится тропическая погода

Метеорологи рассказали, сколько дней в Чехии будет держаться жара. К концу недели в стране ожидается резкое похолодание.

По прогнозам метеорологов, тропическая погода с минимальной облачностью и температурой воздуха в районе 30 градусов Цельсия продлится до четверга этой недели. В пятницу жителей страны относительно резкое похолодание. Уже в выходные максимальная температура воздуха днем составит около 20 градусов тепла. Об этом сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В понедельник будет преобладать ясная погода. Максимальная температура воздуха днем достигнет от 23 до 27 градусов тепла в зависимости от региона.

Во вторник в Чехию придет антициклон. Ранним утром температура воздуха будет падать до 10-14 градусов тепла. Днем будет теплеть до 24-28 градусов.

В среду также прогнозируют ясную погоду. Максимальная дневная температура воздуха поднимется до 26-30 градусов.

«В четверг наступит кульминация теплого юго-западного течения. Возможно кратковременные дожди и гроза. Минимальная температура воздуха утром составить 13-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-31 градуса», – рассказала Дагмар Гонсова из Meteopress.

В пятницу в Чехию придет похолодание с северо-запада. Холодный фронт принесет с собой облачную погоду и дожди. Утром температура воздуха упадет до 9-13 градусов. Днем воздух прогреется всего до 17-21 градуса тепла.

Источник: Novinky.cz