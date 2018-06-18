Сколько денег родители в Чехии готовы отложить на будущее ребенка

Агентство в Чехии провело исследование среди родителей.

Три из четырех семей откладывают деньги на будущее детей. Самый популярный продукт для этих целей – накопление на строительство жилья. 3/5 родителей регулярно вносят деньги на накопительный счет ребенка, причем чаще всего ежемесячный взнос составляет не более 500 крон. Такую информацию предоставило агентство STEM/MARK. В исследовании участвовало 611 родителей детей в возрасте до 18 лет.

Чаще всего семьи начинают делать накопления для детей, когда тем исполняется три года. Но обычно для детей до 6 лет родители собирают деньги в простые копилки. А вот уже для детей с 7 до 12 лет они подыскивают подходящие финансовые продукты. 56% родителей выбирает накопления на строительство жилья. Для каждого третьего ребенка открывается специальный накопительный счет. Для 1/4 детей родители заключают договор страхования жизни.

3/5 родителей регулярно откладывает деньги на будущее детей. Половина семей делает взносы в размере до 500 крон. 1/5 родителей готова откладывать более 1 000 крон в месяц.

Каждая четвертая семья не собирает деньги для будущего детей. Причиной чаще всего становится банальная нехватка денег. 1/5 родителей считает, что дети еще слишком маленькие, и когда они подрастут, тогда они и начнут копить. Обычно это происходит, когда ребенку исполняется 10 лет.

Также родители могут не копить на будущее ребенка, так как считают, что для этого нет необходимости, или это за них уже делают бабушка и дедушка.

Источник: novinky.cz