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Фото: Чех спал на арке моста высотой 12 метров

Фото: Чех спал на арке моста высотой 12 метров

Vladislava M 380 0
Пожарным пришлось снимать его с помощью высотной техники.
Фото: HZS Středočeského kraje
Фото: Чех спал на арке моста высотой 12 метров

Нетрадиционное место для сна выбрал мужчина в ночь с воскресенья на понедельник в чешском населенном пункте Штеховице (Среднечешский край). Он лег спать на высшей точке арки моста. Снимать мужчину пришлось пожарным с помощью высотной техники.

 HZS Středočeského kraje

Пожарных к мосту доктора Эдварда Бенеша, который считается архитектурной достопримечательностью, вызвала полиция. Рано утром диспетчеры получили сообщение от граждан. Люди боялись, что спящий мужчина свалится с арки моста в реку или на дорогу. Высота арки, на которой он спал, составляла 12 метров. Местные пожарные обратились за помощью к пражским. Они прислали к мосту подъемник с люлькой.
 

 HZS Středočeského kraje

«С помощью люльки пожарные забрались на самый верх арки шириной всего чуть более 1,5 метра. Они обеспечили мужчине безопасность, а затем разбудили и спустили на землю», – рассказал пресс-секретарь пожарных Ладислав Голомчик.

Вся акция длилась около 10 минут. После спасательной операции сонного мужчину передали полиции. Он не мог объяснить свое поведение. По его словам, он под влиянием алкоголя возвращался с прогулки, потом зачем-то залез на мост и там уснул. Совершать самоубийство он не собирался, сообщил пресс-секретарь полиции Зденек Халупа.

 HZS Středočeského kraje

Источник: Novinky.cz

 

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Темы
спасатели Чехия полиция
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