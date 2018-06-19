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«Дешевая» рабочая сила: иностранцы получают в Чехии больше, чем чехи

«Дешевая» рабочая сила: иностранцы получают в Чехии больше, чем чехи

Yuliya Boda 1042 0
Средняя зарплата румын, работающих в Чехии, выше, чем у чехов. Больше зарабатывают также немцы, словаки и россияне.
«Дешевая» рабочая сила: иностранцы получают в Чехии больше, чем чехи

Согласно данным анализа доходов и расходов в Чехии, который провело Министерство труда, абсолютный рекорд средней зарплаты в Чехии в 2017 принадлежит немцам – 105 322 кроны в месяц. На втором месте оказались словаки, в среднем они зарабатывают 37 609 крон. Россияне занимают третью позицию с месячной зарплатой 36 469 крон. 

Что касается чехов, в 2017 году они в среднем получали лишь 30 865 крон. Граждане Румынии, работающие в Чехии, получают в среднем на 3 тысячи крон больше (33 965 крон).  

Меньше чехов зарабатывают украинцы, монголы и вьетнамцы. Их средняя зарплата находится на уровне ниже 24 000 крон в месяц. Примечательно, что они в основном выполняют физическую работу. 

По мнению главного экономиста банка Raiffeisen Хелены Горской, в сложившейся ситуации нужно учитывать то, на каких позициях иностранцы работают, а также страну происхождения компаний. 

«Граждане Германии здесь занимают в основном топовые позиции, – заметила Горская, – кроме того, чешские филиалы крупных немецких компаний всегда стараются нанимать на высшие должности менеджеров из Германии. Только спустя какое-то время они могут присмотреться и к чехам».

На данный момент в Чехии проживает и работает около 1200 немцев. Это совсем немного по сравнению с другими национальностями. Например, здесь проживает более 65 000 словаков, 24 500 украинцев и 18 900 поляков.

Истоник: idnes.cz

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Темы
Чехия зарплата Министерство труда иностранцы
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