В Чехии обнаружили комаров с вирусом лихорадки Западного Нила

Эпидемиологи рекомендуют жителям страны пользоваться качественными репеллентами.

Эпидемиологи обнаружили на территории Южной Моравии комаров, зараженных вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом сообщило издание MF Dnes.

«Не исключено, что зараженные комары находятся и в других местах Чехии. Сколько точно в Чехии зараженных комаров, подсчитать невозможно. Скорее всего, несколько процентов», – прокомментировал эпидемиолог Олдржих Шебеста из Областной санэпидемстанции в Брно.

Вирус был обнаружен у комара вида Culex modestus, который водится, прежде всего, у водоемов.

В Чехии пока не зарегистрировали ни одного случая заражения человека от комара. Тем не менее, специалисты утверждают, что риск заражения существует.

Пока против лихорадки Западного Нила не создали ни вакцины, ни эффективных лекарств. Болезнь сопровождается тяжелыми последствиями и нередко заканчивается смертью.

Инкубационный период лихорадки длится от 3 до 14 дней. Болезнь проявляется как обычный вирус: болью в мышцах, суставах, голове, ознобом и жаром. Но у многих людей она вызывает серьезные осложнения.

В Чехию вирус лихорадки Западного Нила, по всей вероятности, занесли мигрирующие птицы, которые прилетают сюда из Африки. От них заразились и комары.

Специалисты советуют жителям Чехии пользоваться качественными репеллентами в целях профилактики.

Источник: Ceskatelevize.cz