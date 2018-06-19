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Чехия вошла в число самых безопасных стран мира

Чехия вошла в число самых безопасных стран мира

Vladislava M 370 0
По данным Глобального индекса миролюбия за 2018 год, Чехия заняла 7-е место по уровню безопасности в мире.
Чехия вошла в число самых безопасных стран мира

По данным последнего Глобального индекса миролюбия (Global Peace Index), в 2018 году Чехия занимает седьмое место по уровню безопасности в мире. По сравнению с прошлым годом страна потеряла одну позицию. Это связано с повышением экспорта оружия и вмешательством в зарубежные конфликты. Несмотря на это, Чехия удерживает высокие позиции в рейтинге.

Плохой новостью стало то, что уровень безопасности снизился в большинстве государств мира. На данный момент общая безопасность в мире на низшем уровне за последние 10 лет.

Цель Глобального индекса миролюбия – сравнить уровень безопасности в мире и вычислить его влияние на экономическое развитие. При составлении рейтинга специалисты учитывают 23 параметра. Каждая страна получает баллы от 1 (самые безопасные и миролюбивые страны) до 5 (самые небезопасные страны).

В 2018 году Чехия получила оценку 1,381. С таким баллом она заняла 7-е место в мире и 5-е в Европе по безопасности. Среди бывших коммунистических государств Чехия занимает самое высокое место по уровню безопасности.

Самой безопасной страной мира, как и в прошлом году, стала Исландия. Высокие позиции заняли Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада. Последнее место в рейтинге заняла Сирия.

Рейтинг стран ежегодно выпускают под контролем мировых экспертов по безопасности Института экономика и мира, который основал австралийский предприниматель и филантроп Стив Киллелея. Впервые рейтинг опубликовали в 2007 году. Тогда в него вошло 127 стран мира. Сейчас эксперты оценивают уровень безопасности в 163 государствах.

 

 

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