В Чехии впервые за 15 лет родилась четверня

В родильном отделении больницы Мотол родилась четверня: три девочки и мальчик. Это двадцать вторая четверня, родившаяся в стране с 1950 года, и первая за последние 15 лет.

В понедельник, 11 июня, в Чехии впервые за последние 15 лет родилась четверня - Анежка (1400 г), Моника (1530 г), Клара (1450 г) и Ондржей (1660 г). Теперь у пары пятеро детей – до рождения четверни они уже воспитывали своего первого сына Войтеха.

Беременную направили в больницу Мотол для подстраховки – на случай, если начнутся какие-либо осложнения при родах. К счастью, роды прошли хорошо.

Всего с 1950 года в Чехии родилось двадцать две четверни. В 1974 году, который был самым главным годом рождения так называемых Гусаковых детей, у одной мамы также рождалось сразу четверо детей. По две четверни родилось в 1959, 1987 и 2001 годах.

В последние годы количество рождений двоень, троень и больше детей в Чехии заметно сократилось. Если десять лет назад на тысячу родов их приходилось около двухсот, в прошлом году – всего 15.

По мнению специалистов, рост рождений сразу двух и более детей был обусловлен открытием вспомогательных репродуктивных центров. Тенденция к уменьшению рождений таких детей появилась после изменения в законодательстве. С апреля 2012 года изменились условия финансирования искусственного оплодотворения страховыми компаниями – теперь они покрывают меньше попыток оплодотворения.

Женщины, родившие двух и более детей, с этого года могут рассчитывать на более высокие пособия. Если раньше они получали такую же сумму, что и родители одного ребенка, теперь их пособие будет составлять не 220 000, а 330 000 крон.

Источник: lidovky.cz