Чешский холдинг выкупил знаменитый журнал для взрослых

Penthouse является главным конкурентом журнала Playboy.

Чешский холдинг WGCZ, принадлежащий бизнесмену из Франции, выкупил журнал для взрослых Penthouse, который находится на грани закрытия. Чешская компания курирует тематические сайты Xvideos и Bangbros.com. На аукционе в Калифорнии его стоимость повысилась до 11 млн долларов. В результате холдинг купил его за четверть миллиарда крон. За покупку известного журнала боролись Pornhub и Hustler, но чешскому холдингу удалось их победить.

Журнал Penthouse уже давно боролся с финансовыми проблемами, так как в индустрии для взрослых большей популярностью стали пользоваться видеоролики в интернете, а не печатная продукция. За 53 года своего существования журнал три раза оказывался банкротом. В последний раз, например, это произошло в прошлом году. Из-за долгов, которые компания оказалась не в состоянии погасить, журнал выставили на аукцион.

Penthouse является главным конкурентом Playboy. В 1965 году этот журнал основал американский фотограф Роберт Гуччионе. Penthouse выходит в 10 странах мира, а также владеет множеством тематических сайтов и фильмов, включая высокобюджетную картину «Калигула».

Источник: ihned.cz