Как купить билет на поезд в Праге дешевле?

Например, билет из Праги до Бероуна может стоить не 64 кроны, как обычно, а 46. Как это возможно?

Как выгодно купить билет на поезд в Праге? Для этого вы должны обратиться к оператору в кассе и спросить. Дорога до Бероуна из Праги для вас может стоить в таком случае 46 крон вместо 64. Как это возможно?

Та же дорога, такое же расстояние, но цены – разные. Пражане покупают одни и те же билеты, но за разные суммы. Например, со станции Смихов в Праге в Бероун може уехать почти на 30% дешевле, но не все об этом знают.

«Скидка» заключается в том, что клиент покупает не билет на поезд Чешских дорог, а проездной Пражского интегрированного общественного транспорта (PID), который предусматривает разные тарифные зоны. Такие билеты с апреля стали доступны и в кассах Чешских дорог. Дорога до Кутна-Горы может выйти на 26 крон дешевле, до Говоржице – на 28.

В то же время у дешевого билета есть и свои недостатки. Если билет Чешских дорог действует 24 часа, и пассажир может когда угодно сесть в поезд, то билеты на тарифные зоны ограничены по времени.

Различия в ценах объясняются разными системами расчета расстояния. Если Чешские дороги рассчитывают базовую стоимость по количеству километров, то Пражский интегрированный транспорт выделяет среднечешские города по зонам в зависимости от их удаленности. Поэтому некоторые маршруты выходит выгоднее оплачивать билетом как на общественный транспорт.

Билеты на проезд также можно комбинировать с действующими пражскими картами «Литачка» или Opencard.

Источник: seznamzpravy.cz