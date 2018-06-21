Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу

Благодаря системе Golemio жители Праги смогут хранить копию «литачки» в мобильном телефоне, а также всегда знать, где в городе есть свободные парковочные места.

В скором времени ревизорам в метро вместо пластиковой карточки можно будет показать ее электронную копию в мобильном телефоне. Пересев в автомобиль, можно будет легко проверить, где в городе есть свободные парковочные места. Такие услуги будет предоставлять горожанам новый проект Golemio, который запустила компания Operátor ICT (OICT).

Цифровая платформа также будет собирать информацию о движении городского транспорта и местах скопления туристов в центре Праги. Проект стал частью инициативы Smart Prague, целью которого было облегчить передвижение по городу жителям и гостям столицы.