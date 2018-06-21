Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу

В скором времени ревизорам в метро вместо пластиковой карточки можно будет показать ее электронную копию в мобильном телефоне. Пересев в автомобиль, можно будет легко проверить, где в городе есть свободные парковочные места. Такие услуги будет предоставлять горожанам новый проект Golemio, который запустила компания Operátor ICT (OICT).
Цифровая платформа также будет собирать информацию о движении городского транспорта и местах скопления туристов в центре Праги. Проект стал частью инициативы Smart Prague, целью которого было облегчить передвижение по городу жителям и гостям столицы.
«Возьмем, например, проект виртуальной "литачки". Теперь не нужно будет стоять в очередях, чтобы купить карту, и проверять ее на валидаторах. Проездной или билет на одну поездку можно будет купить в интернет-магазине, а затем добавить их в специальное мобильное приложение, на свою банковскую карточку или In Kart от чешских железных дорог», - отметил Михал Фишер, директор компании OICT.
Новая система будет доступна во второй половине августа. Сначала можно будет приобрести лишь билеты на одну поездку. Электронный проездной начнет функционировать с начала 2019 года. В будущем система позволит также отслеживать свободные велосипеды на прокат Rekola и находить ближайшие пункты проката автомобилей Car4Way.
Общая стоимость платформы составила 31 млн крон, 3 млн было потрачено на саму технологию сохранения данных, остальные деньги будут потрачены на зарплаты IT специалистам, работающим над проектом.
Источник: Hospodářské noviny