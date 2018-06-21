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Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу

Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу

Yuliya Boda 73 0
Благодаря системе Golemio жители Праги смогут хранить копию «литачки» в мобильном телефоне, а также всегда знать, где в городе есть свободные парковочные места.
Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу
В скором времени ревизорам в метро вместо пластиковой карточки можно будет показать ее электронную копию в мобильном телефоне. Пересев в автомобиль, можно будет легко проверить, где в городе есть свободные парковочные места. Такие услуги будет предоставлять горожанам новый проект Golemio, который запустила компания Operátor ICT (OICT).
 
Цифровая платформа также будет собирать информацию о движении городского транспорта и местах скопления туристов в центре Праги. Проект стал частью инициативы Smart Prague, целью которого было облегчить передвижение по городу жителям и гостям столицы. 
 
«Возьмем, например, проект виртуальной "литачки". Теперь не нужно будет стоять в очередях, чтобы купить карту, и проверять ее на валидаторах. Проездной или билет на одну поездку можно будет купить в интернет-магазине, а затем добавить их в специальное мобильное приложение, на свою банковскую карточку или In Kart от чешских железных дорог», - отметил Михал Фишер, директор компании OICT. 
 
Новая система будет доступна во второй половине августа. Сначала можно будет приобрести лишь билеты на одну поездку. Электронный проездной начнет функционировать с начала 2019 года. В будущем система позволит также отслеживать свободные велосипеды на прокат Rekola и находить ближайшие пункты проката автомобилей Car4Way.
 
Общая стоимость платформы составила 31 млн крон, 3 млн было потрачено на саму технологию сохранения данных, остальные деньги будут потрачены на зарплаты IT специалистам, работающим над проектом. 
 
Источник: Hospodářské noviny
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Темы
Прага Литачка парковка транспорт технологии
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