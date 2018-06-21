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Для россиян повысят визовый сбор в Евросоюз

Для россиян повысят визовый сбор в Евросоюз

artyommm 493 0
Совет Евросоюза одобрил изменения в Шенгенском кодексе. Теперь реформу должен рассмотреть Европарламент.
Для россиян повысят визовый сбор в Евросоюз

Совет ЕС одобрил реформу Шенгенского кодекса, которая предполагает повысить стоимость шенгенских виз для граждан третьих стран. Стоимость въездных документов будет увеличена с 60 евро до 80 евро. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. 

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро. Реформа предполагает пересмотр величины визового сбора каждые три года.

В пресс-службе Совета ЕС также отметили, что новые меры позволят улучшить сотрудничество стран Евросоюза с третьими государствами, не входящими в объединение, по реадмиссии. 

Реформа также предусматривает, что между странами ЕС начнет действовать согласованный подход к выдаче многократных шенгенских виз для постоянных путешественников с положительной историей. Постепенно период, на который таким иностранцам европейские страны смогут выдавать визы, увеличится с одного года до пяти лет.

Подавать заявку на получение шенгенской визы можно будет заранее за 6 месяцев и не позднее 15 дней до планируемой поездки. После вступления реформы в силу, заявители на визу смогут заполнять и подписывать формы для получения шенгенской визы в электронном виде. Также реформа установит более четкие правила, по которым будет легче определить, какое государство ЕС должно рассматривать заявку иностранца, если он планирует за одну поездку посетить несколько стран в шенгенской зоне.

Источник: РБК

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Темы
визы Шенген Евросоюз
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