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Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках

Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках

artyommm 551 0
На Чешском телевидении выпустили шокирующий репортаж.
Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках

Окончательно яйца от куриц, которые содержатся в клетках, из сети супермаркетов Lidl в Чехии исчезнут к 2025 году. Такой длительный срок введения новых правил компания объясняет тем, что поставщикам нужно будет время на подготовку. 

Пресс-служба сети супермаркетов сообщает, что такое решение было принято в рамках кампании по повышению качества предлагаемых покупателям продуктов. Кроме того компании не безразлично, в каких условиях содержатся домашние птицы. 

Как говорят защитники животных, содержание куриц в специальных залах на подстилках, а не в клетках, является более гуманным. Недавно Чешское телевидение выпустило шокирующий репортаж о том, что творится на птичьих фермах.

Источник: aktualne.cz

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Темы
магазины продукты животные
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