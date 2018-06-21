Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках

На Чешском телевидении выпустили шокирующий репортаж.

Окончательно яйца от куриц, которые содержатся в клетках, из сети супермаркетов Lidl в Чехии исчезнут к 2025 году. Такой длительный срок введения новых правил компания объясняет тем, что поставщикам нужно будет время на подготовку.

Пресс-служба сети супермаркетов сообщает, что такое решение было принято в рамках кампании по повышению качества предлагаемых покупателям продуктов. Кроме того компании не безразлично, в каких условиях содержатся домашние птицы.

Как говорят защитники животных, содержание куриц в специальных залах на подстилках, а не в клетках, является более гуманным. Недавно Чешское телевидение выпустило шокирующий репортаж о том, что творится на птичьих фермах.

Источник: aktualne.cz