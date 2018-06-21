Жителей Чехии спасли от ядовитого китайского чая

Содержание пестицидов в чае превышало норму в 120 раз.

Продовольственная инспекция дала распоряжение о ликвидации партии зеленого чая из Китая, в котором содержалось слишком много пестицидов. Чай ввозили в Чехию через аэропорт Вацлава Гавела. После проверки образцов на таможне выяснилось, что норма пестицидов в нем превышена в 120 раз.

Тесты подтвердили, что в продукте содержатся различные виды пестицидов. Например, объем пестицида Tolfenpyrad в чае составил 1,2 мг, в то время как нормой разрешено 0,01 мг. Всего партия насчитывала 38,5 кг чая. Поставщиком продукта выступает компания Guangzhou City Liwan District Longwan Wang Tea Line. Партию привезенного чая в Чехию уничтожат.

Источник: aktualne.cz