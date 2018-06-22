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В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности

В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности

Yuliya Boda 275 0
Для тушения пожара было задействовано более 40 пожарных машин, вертолет и самолет.
В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности

Утром 21-го июня в лесу недалеко от города Бзенце на Годонинску начался пожар. Из-за ветреной погоды он быстро распространился на железнодорожные пути и достиг больших масштабов. Пожарные объявили наивысший уровень опасности.

По словам пресс-секретаря Южноморавской пожарной станции Яна Дворжака, пожар удалось к вечеру локализовать, но пожарные останутся в этом районе до пятницы. При тушении пожара им бы очень помог дождь. 

Из-за чрезвычайной ситуации отменили движение поездов на трассе Пржеров-Бржецлав между станциями Моравски Писек и Бзенец-прживоз. 

Для тушения пожара использовали более 40 пожарных машин и вертолет. Задействовали также самолет, который патрулировал участки леса, до которых пожар еще не успел добраться. 

Окрестности Бзенце всегда относили к особо опасным участкам. В 2012 году в так называемой Моравской Сахаре сгорело 165 гектаров леса. Обширный пожар тогда пытались ликвидировать около 1500 пожарных, причину возгорания установить не удалось. 

Источник: lidovky.cz

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Чехия пожар пожарники опасность
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