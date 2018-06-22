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Качество воды в Чехии резко упало

Качество воды в Чехии резко упало

Yuliya Boda 327 0
По мнению экспертов, чешская вода перестала соответствовать нормам. В частности, количество пестицидов в ней превышает допустимые нормы в несколько раз.
Качество воды в Чехии резко упало
Качество воды в Чехии настолько упало, что в некоторых регионах она уже сейчас практически не пригодна для очистки. Об этом сообщил руководитель Управления гидродинамики Академии наук Чехии Мартин Пивоконски. 
 
На данный момент многие нормы качества воды уже сложно соблюдать. Например,  количество пестицидов в питьевой воде должно быть меньше 500 нанограм на литр. Однако в Швигове, откуда вода позже поступает в Прагу, этот показатель часто достигает 1000 нанограм на литр. Несколько лет назад специалисты и вовсе зафиксировали там превышение нормы в 6 раз (3000 нанограм/литр).
 
«Главной проблемой является слишком частое использование пестицидов в сельском хозяйстве и растущее количество автомобилей, выхлопные газы от которых также серьезно ухудшают качество воды, - добавил Мартин Пивоконски,  – более того, если пестициды еще удается частично удалить с помощью активированного угля, то вредные вещества, поступающие с дорог, удалить практически невозможно».
 
Еще большей проблемой являются так называемые вещества AOM (Algal Organic Matter), которые часто появляются в период цветения воды. При попытке устранить их возникают неполадки в оборудовании и проблемы в технологии очистки. Самое плохое, что может случиться, – если AOM будут присутствовать в воде на последней стадии очистки, когда в воду добавляют хлор. AOM вступают с хлором в химическую реакцию, в результате которой появляется хлороформ - высокотоксичное вещество, опасное для здоровья человека. 
 
По мнению специалистов, для улучшения ситуации нужно как минимум изменить подход к сельскому хозяйству и не выращивать сельскохозяйственные культуры вблизи крупных водоканалов. Однако в связи с глобальным потеплением и ростом промышленности эксперты не делают позитивных прогнозов.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Чехия вода производство Сельское хозяйство ЧР
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