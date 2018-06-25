Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 16 °C
Электросамокаты, пришедшие на замену сигвеям, могут запретить в центре Праги

Электросамокаты, пришедшие на замену сигвеям, могут запретить в центре Праги

Yuliya Boda 619 0
Жители Праги пишут жалобы на опасных туристов на скрузерах. По мнению Министерства транспорта, Магистрат столицы может их полностью запретить - так же, как это случилось в 2016-м году с сигвеями.
Электросамокаты, пришедшие на замену сигвеям, могут запретить в центре Праги

«В окрестностях Староместской площади стало опасно ходить, и моя возрастная категория уже не может вовремя соскочить с дороги», – написала жалобу в пражский Магистрат пожилая жительница столицы. Речь идет о скрузерах - электросамокатах, которые являются одним из главных развлечений для туристов. Как правило, в центре Праги можно встретить целую группу туристов, рассекающих на этих самокатах. Они достигают скорости до 25 километров в час.

Согласно Магистрату Праги, эта пенсионерка  –  не единственная, кто подал жалобу на данный вид транспорта. Чиновники считают, что электросамокаты можно приравнять к полноценным мопедам. 

«Все, что люди не приводят в движение своими силами, не может находиться на тротуарах»,  – отмечает Игорь Сирот из Центрального автомобильного клуба Чехии.

Начиная с июля, по данным мэрии Праги 1, жители города могут отдохнуть от электросамокатов хотя бы в отдельных районах  – их движение будет ограничено в определенном временном промежутке на Староместской площади, в окрестностях станции метро Мустек и на прилегающих к центру улицах. Но от этого шага, к сожалению, пострадают и велосипедисты, несмотря на то, что у велосипедов нет мотора. Магистрат поставил их в одинаковые условия со скрузерами.

Магистрат также не исключает возможность полного запрета электросамокатов в будущем.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага туристы запрет
Читайте
по теме 
Что делать в выходные 23-24 июня в Праге
22.06.2018 10:18 Культура
Что делать в выходные 23-24 июня в Праге
1232 0
Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу
21.06.2018 02:29 Общество
Умная Прага: В столице запускают новую платформу для лучшего передвижения по городу
1850 0
В Чехии впервые за 15 лет родилась четверня
19.06.2018 12:49 Общество
В Чехии впервые за 15 лет родилась четверня
833 0
Летние кинотеатры Праги: Смотрим фильмы под звездным небом бесплатно
19.06.2018 11:41 О Праге
Летние кинотеатры Праги: Смотрим фильмы под звездным небом бесплатно
619 0
Последние новости:
25
июня
В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом
25.06.2018 16:07 Общество
В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом
728 0
Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу
25.06.2018 13:21 Экономика
Исследование: Из-за чего чехи чаще всего меняют работу
761 0
В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя
25.06.2018 12:41 Общество
В Чехии снова доступна дешевая конопля от местного производителя
787 0
Бизнес в Чехии: Интервью с основателем чайной компании White Peony Алёной Кирницкой
25.06.2018 12:08 Интервью
Бизнес в Чехии: Интервью с основателем чайной компании White Peony Алёной Кирницкой
936 0
22
июня
Качество воды в Чехии резко упало
22.06.2018 15:11 Общество
Качество воды в Чехии резко упало
2345 0
В Праге откроется Галерея украинского искусства
22.06.2018 13:09 Культура
В Праге откроется Галерея украинского искусства
992 0
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
22.06.2018 06:32 Политика
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
2467 0
В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности
22.06.2018 06:18 Общество
В Чехии горят леса, объявлен наивысший уровень опасности
1561 0
21
июня
Жителей Чехии спасли от ядовитого китайского чая
21.06.2018 08:25 Общество
Жителей Чехии спасли от ядовитого китайского чая
1932 0
Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках
21.06.2018 08:10 Общество
Чешский супермаркет прекратит продавать яйца от куриц в клетках
3367 0


Мобильная версия