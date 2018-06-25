Электросамокаты, пришедшие на замену сигвеям, могут запретить в центре Праги

Жители Праги пишут жалобы на опасных туристов на скрузерах. По мнению Министерства транспорта, Магистрат столицы может их полностью запретить - так же, как это случилось в 2016-м году с сигвеями.

«В окрестностях Староместской площади стало опасно ходить, и моя возрастная категория уже не может вовремя соскочить с дороги», – написала жалобу в пражский Магистрат пожилая жительница столицы. Речь идет о скрузерах - электросамокатах, которые являются одним из главных развлечений для туристов. Как правило, в центре Праги можно встретить целую группу туристов, рассекающих на этих самокатах. Они достигают скорости до 25 километров в час.

Согласно Магистрату Праги, эта пенсионерка – не единственная, кто подал жалобу на данный вид транспорта. Чиновники считают, что электросамокаты можно приравнять к полноценным мопедам.

«Все, что люди не приводят в движение своими силами, не может находиться на тротуарах», – отмечает Игорь Сирот из Центрального автомобильного клуба Чехии.

Начиная с июля, по данным мэрии Праги 1, жители города могут отдохнуть от электросамокатов хотя бы в отдельных районах – их движение будет ограничено в определенном временном промежутке на Староместской площади, в окрестностях станции метро Мустек и на прилегающих к центру улицах. Но от этого шага, к сожалению, пострадают и велосипедисты, несмотря на то, что у велосипедов нет мотора. Магистрат поставил их в одинаковые условия со скрузерами.

Магистрат также не исключает возможность полного запрета электросамокатов в будущем.

Источник: lidovky.cz