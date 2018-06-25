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В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом

В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом

artyommm 728 0
Получать выписки и справки от госорганов в Чехии можно будет онлайн.
В июле в Чехии начнут выдавать удостоверения личности с чипом

Удостоверение личности с чипом в Чехии можно получить с начала летних каникул в течение 24 ч. Заплатить за него нужно 1 000 крон. С 8 июля удостоверение откроет возможность пользоваться сервисами электронного портала государственных служб. Например, можно будет получить подтверждение об отсутствии долгов, справку о несудимости или об отсутствии штрафных баллов для водителей. Об этом сообщили премьер Андрей Бабиш и министр внутренних дел Любомир Метнар.

К середине 2020 года все государственные структуры, которые предоставляют какие-либо электронные услуги, должны будут обеспечить возможность доступа к ним с помощью удостоверения личности с чипом.

Как рассказал премьер, на портале будет доступно 37 услуг, среди которых, например, доступ к электронным рецептам, к информации о медицинском страховании и др. В будущем правительство планирует добавить возможность платить налоги, штрафы и пошлины также через общий электронный портал.

Получить удостоверение личности или загранпаспорт в течение 24 ч можно будет в рабочие дни только в отделении МВД в Праге на улице Na Pankráci 72. Взрослые должны будут заплатить 1 000 крон, дети – 500 крон (за внутренний паспорт – удостоверение личности). За быстрое получение загранпаспорта цены выше – 6 000 и 2 000 крон, соответственно.

Получить эти документы можно также и в районных отделениях, но в течение 5 рабочих дней. Госпошлина для взрослого составит 500 крон, для ребенка – 300 крон (на удостоверения личности), и 3 000 и 1 000 крон – на загранпаспорт для взрослого и ребенка, соответственно.

Если документы не нужны срочно (в течение 30 дней), то пошлины ниже: 600 крон – для взрослого, 100 крон – для ребенка (при получении загранпаспорта). За гражданское удостоверение личности ребенок младше 15 лет платит 50 крон, совершеннолетние – ничего не платят.

Повсеместная выдача удостоверений с чипом начнется 2 июля. Для активации чипа на электронном документе необходимо будет создать идентификационный код (от 4 до 10 знаков, наподобие PIN), а также код для разблокировки (как PUK).

Чтобы пользоваться удостоверением при работе с государственным электронным порталом, необходимо будет приобрести считыватель карт с чипом (если он не встроен в компьютер). Стоит такое устройство в пределах 190 крон. Также понадобится установить приложение eObčankа. 

Источник: ceskenoviny.cz

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документы Чехия
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