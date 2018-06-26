Чешский перевозчик откроет прямой ж/д рейс в польский Краков

Прямые поезда между Прагой и Краковом будут ходить два раза в неделю.

Чешский перевозчик Leo Express откроет прямой ж/д рейс в Краков с 20 июля. Поезда будут выезжать из Праги по пятницам и воскресеньям, а возвращаться из Польши – по субботам и понедельникам.

О том, что планируется продлить железнодорожное сообщение Прага-Богумин до польского Кракова, говорили уже давно. Наконец удалось получить все необходимые разрешения. Leo Express станет первым частным перевозчиком из-за границы, который поедет по польской железной дороге.

Поезда из Праги будут отправляться с центрального вокзала в 16:10. До Богумина он будет следовать по обычному маршруту, на территории Польши – через остановки Зебжидовице, Пщина, Тыхы, Катовице, Мысловице, Освенцим, Затор, Энерджиландия, Скавина. В Краков поезд будет прибывать в 23:19.

Обратно в Прагу он будет отправляться в субботу и воскресенье в 05:04 и в 11:39. Конечная остановка – центральный вокзал. Перевозчик сообщает, что маршрут в будущем изменится, так как сейчас некоторые участки железной дороги в Польше закрыты. Когда они откроются, остановок станет больше.

Источник: idnes.cz