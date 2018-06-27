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В Праге начинают перекрывать и ремонтировать дороги

В Праге начинают перекрывать и ремонтировать дороги

artyommm 243 0
Водителей предупредили о предстоящих неудобствах.
В Праге начинают перекрывать и ремонтировать дороги

В Праге начинается ремонт дорог на оживленных участках. Водители должны быть готовы к ремонтным работам в области перекрестка U Bulhara, на Баррандове, на мосту на улице В Голешовичках, а также на других улицах. Техническое управление коммуникациями объясняет, почему сейчас так много дорожных участков будет закрыто на ремонт. Причина в том, что, если бы их ремонтировали в другое время года, а не летом, то в городе было бы не избежать транспортного коллапса. 

С середины июля до середины августа будет полностью перекрыта дорога на улице Конева на участке Jana Želivského–Řečkova. Также нельзя будет проехать и по улице Kamýcká в Сухдоле.

Водители также должны быть готовы к ограничениям движения на улице К Баррандову возле Пражской кольцевой дороги. Там проезд будет разрешен только по одной полосе в каждом направлении – из центра и в центр. Работы завершатся только 12 августа. Ремонтные работы будут проходить и на съезде на Баррандовский мост. 

10 самых загруженных дорог, где на каникулах будет проходить ремонт:

K Barrandovu (K Holyni – Pražský okruh) – 10 июля – 12 октября 2018
K Barrandovu, most X034 – август 2018 – июль 2019 (частично, без ограничений движения транспорта)
Barrandovský most (nájezdová rampa od K Barrandovu) – 28–29 июля a 4–5 августа 2018
Wilsonova (MÚK Bulhar) – 9 июля – 31 августа 2018
Koněvova (Jana Želivského – Rečkova) – 16 июля – 14 августа 2018
Kamýcká (Kosova – hranice hl. m. Prahy) – 14 июля – 31 августа 2018
Dobříšská (tunel Mrázovka – Zlíchovský tunel) – 4–29 июля 2018
Wilsonova (Hlávkův most – MÚK Bulhar) – 9 июля – 31 августа 2018
most V Holešovičkách (sjezd na a z ul. Povltavská) – 3 июля – 14 сентября 2018
Slánská (Plzeňská – Čistovická) – 2 июля – 26 августа 2018

Источник: novinky.cz

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