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Все меньше чехов едет в отпуск за границу

Все меньше чехов едет в отпуск за границу

Yuliya Boda 569 0
В Чехии набирает популярность домашний туризм. За последние 5 лет количество чехов, оставшихся на отпуск в своей стране, выросло на 20%.
Все меньше чехов едет в отпуск за границу
Если в 2014 году в местных отелях и загородных домах чехи остановились 7,5 млн раз, в прошлом году таких заселений было уже 9,8 млн. «Теперь можно смело утверждать, что растущий спрос чехов на туристические услуги у себя в стране – это новый тренд», – отметила представитель туристического агентства CzechTourism Рената Касалова. 
 
«Продажи туров в Чехии выросли на 20%. Пик поездок приходится на первую неделю июля, на которую выпадают сразу два государственных праздника. Самыми популярными направлениями в Чехии являются Крконоше, юг Чехии и Шумава, Южная Моравия и Чешский Рай», – подтвердила директор компании Slevomat Марие Гавличкова. 
 
Почему все больше чехов остается на отпуск в Чехии? По мнению Вацлава Старека, президента Ассоциации отелей и ресторанов Чехии, к главным причинам относят рост цен и последние случаи террористических атак в других Европейских странах. Кроме того, чехи меньше едут за границу из-за языкового барьера или просто потому, что хотят во время отпуска навестить своих родных и близких. 
 
Согласно опросу, проведенному агентством CzechTourism, 44% чехов старается комбинировать заграничные и местные туристические направления, примерно такая же часть туристов предпочитает Чехию. Лишь 13% опрошенных никогда не путешествуют по своей стране.
 
Источник: lidovky.cz
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Чехия Туризм
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