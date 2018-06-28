Видео: Вор «элегантно» украл более 130 тысяч крон у посетителя ресторана в Праге

Преступник сделал это настолько незаметно и профессионально, что никто даже не заметил.

Фото: Полиция ЧР

Неожиданный «улов» ожидал вора, который украл сумку у невнимательного посетителя ресторана в центре Праги. Инцидент произошел во дворике ресторана на Малой Стране. В украденной сумке находилось более 100 тысяч крон. Полиция опубликовала кадры видео, на которых можно увидеть вора. Преступника уже объявили в розыск.

21 июня мужчина отдыхал с друзьями во дворе ресторана на улице U Lužického Semináře. Неизвестный подошел к нему сзади, стоял и делал вид, что чего-то ждет. Затем он аккуратно снял сумку со спинки стула и унес ее, прикрыв курткой. Никто даже не успел его рассмотреть. Вору удалось остаться абсолютно незамеченным.

Потерпевший лишился мобильного телефона и 132 тысяч крон наличными. Преступнику теперь грозит до 2 лет тюрьмы. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о преступнике, просят позвонить по короткому номеру 158.

Источник: idnes.cz