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В самых дорогих квартирах Праги производили первитин

В самых дорогих квартирах Праги производили первитин

artyommm 123 0
Производством наркотика занимались отец и сын. Криминалисты вели расследование с лета прошлого года.
Фото: Полиция ЧР
В самых дорогих квартирах Праги производили первитин

Чешская полиция задержала отца и сына из Либерецкого района, которые, как утверждают криминалисты, производили первитин в дорогих квартирах в Праге. Мужчины арендовали последний этаж, чтобы выпускать испарения на улицы с помощью специальной системы. На производстве им также помогала женщина. Полиция конфисковала у них три дорогих автомобиля и крупную сумму наличных.

Главным организатором, по сведениям полиции, выступает 48-летний мужчина из города Ческа-Липа. Он производил первитин в разных дорогих квартирах в Праге, за аренду он платил по несколько десятков тысяч крон в месяц.

Полиция обратила внимание, что мужчина обычно выбирал дорогие квартиры на последних этажах, чтобы специальным образом выводить испарения первитина из окон или с балкона. При этом запах от производства наркотика он ничем не заглушал. 

Мужчину задержали прямо в квартире, где он произвел не менее 1 600 доз первитина. Служба захвата также обнаружила полностью оборудованную лабораторию по производству амфетамина, различные банки, емкости, термометры и химикалии, необходимые для изготовления наркотика. 

Криминалисты также конфисковали у наркопроизводителя несколько мобильных телефонов, 700 тысяч крон наличными, а также три автомобиля брендов Jaguar и BMW. Над делом, которое получило секретное название «Карамель», правоохранительные органы работали с лета прошлого года.

Главному производителю наркотика помогал его 27-летний сын и бывшая девушка. Сына задержали в обычном доме в Ралско-на-Ческолипску, где также проживал 50-летний казах. Его тоже арестовали, так как в его доме было найдено более 1 250 доз первитина, оружие, 12 кг ртути и крупная сумма наличных.

Мужчина, который был основным производителем первитина, ранее был судим на 11 лет, но был отпущен на свободу раньше (через 8 лет), в конце 2016 года, при сохранении условного срока. Он должен был истечь в 2023 году. Обвиняемые мужчины, которым теперь грозит до 12 лет тюрьмы, находятся под стражей.

Источник: novinky.cz

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Темы
наркотики полиция Чехия Прага первитин
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