Из чешского зоопарка сбежала пума

Несколько человек видело, как животное разгуливает по улице. Зоопарк работал незаконно, мэрия пытается его закрыть уже не первый год.

В четверг, 28 июня, из зоопарка города Зволе сбежала взрослая пума. Зоопарк несколько лет работает незаконно, и город пытается его закрыть. Пума уже сбегала из зоопарка в июле прошлого года.

«Я связался с полицией после того, как одна жительница города сказала мне, что видела пуму. Работники зоопарка подтвердили, что пума сбежала, и сейчас отчаянно разыскивают ее в лесу. Я предупредил граждан о данном инциденте на нашем веб-сайте, и теперь обращаюсь к ним в СМИ», – сказал мэр города Зволе Мирослав Стокласа.

На сайте мэрии сообщается, что ситуация действительно серьезная, ведь о пуме до сих пор ничего не известно.

«В 13:04 мы приняли сообщение от мэра города, что из местного зоопарка сбежала пума. Это двухлетний самец, работники зоопарка утверждают, что он неагрессивный. На данный момент мы исследуем окрестности и ищем зверя», – прокомментировала ситуацию представитель полиции Михаэла Новакова.

Полиция также сообщила об опасности местным школам. «Любой, кто увидит зверя, должен немедленно сообщить об этом по телефонной линии 158. Ни в коем случае не приближайтесь к пуме», - добавила Новакова.

Источник: lidovky.cz