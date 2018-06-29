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Чех напал на своего работодателя с гранатой

Чех напал на своего работодателя с гранатой

artyommm 318 0
Мужчине не понравилось, что ему заплатили меньше денег, чем он ожидал.
Чех напал на своего работодателя с гранатой

24-летний мужчина пошел с гранатой времен Второй мировой войны на дом и фирму своего работодателя за то, что тот не заплатил ему столько денег, сколько работник ожидал. Инцидент произошел в населенном пункте Свободне-Гержманице. Действия нападающего расцениваются как преступление из побуждений мести.

Как позже объяснил сам владелец фирмы, мужчина безответственно относился к исполнению своих трудовых обязанностей. Чеха наняли в качестве пастуха. Кроме нападения с гранатой, он в компании с другим мужчиной угнал машину своего работодателя. Позже на ней он умышленно въехал в полицейский автомобиль. Как говорят в полиции, обоим обвиняемым теперь грозит до 5 лет тюрьмы.

Что произошло?

Сначала мужчина бросил гранату в автомобиль работодателя, припаркованный возле его дома. Но граната не взорвалась. Тогда чех пошел на территорию фермы, где он работал, и бросил еще одну гранату туда. На этот раз произошел взрыв, который повредил недвижимость работодателя. К счастью, в тот момент никого на том месте не было.

После этого мститель угнал машину работодателя, на которой врезался в полицейский автомобиль. Угнанный автомобиль позже он пытался вместе со своим напарником спрятать и сжечь в лесу, чтобы замести следы. Мужчин уже арестовали. Где они раздобыли гранаты времен Второй мировой войны, пока не сообщается – в интересах следствия.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Чехия взрыв
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