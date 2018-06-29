Чешские парки бьют тревогу из-за дронов

Несмотря на запрет, посетители национальных парков Чехии продолжают запускать в небо дроны. Их может ожидать штраф и конфискация аппарата.

1 июня в Чехии вступил в силу закон, запрещающий использование дронов в национальных парках без наличия лицензии. Несмотря на это, количество летающих аппаратов постоянно растет, как и количество заявлений на получение разрешения их запускать. Спокойствия национальные парки в Чехии дождутся нескоро. Спасатели не скрывают опасений, что во время летних каникул парки страны может ожидать массовое вторжение дронов.

Заявление на разрешение использовать дрон подают научные учреждения, кинематографисты и другие желающие. Выдача лицензий позволяет регулировать присутствие дронов в воздухе, но, тем не менее, летающих аппаратов меньше не становится. Их по-прежнему запускают в небо в частных и коммерческих целях. Об этом говорят в Национальном парке Шумава.

Сбить дрон в воздухе спасатели по понятным причинам не могут. Все, что остается, – это вычислить «пилота», конфисковать дрон и выписать ему штраф на сумму 10 тысяч крон. Тем не менее, найти место, откуда дрон поднялся в небо, часто бывает проблематично.

Почему использование дронов опасно?

Они могут напрямую угрожать жизни животных в национальных парках, мешать посетителям, а также нести угрозу в случае столкновения с другими дронами.

Как пояснили в Крконошском национальном парке, в крайнем случае дроны могут стать причиной природной катастрофы, а при столкновении с самолетом – привести к гибели людей.

С 1 июня в Чехии вступил в силу закон, который запрещает запуск дронов в четырех чешских национальных парках: Крконоше, Шумава, Чешская Швейцария и Подыйе. Закон также запрещает использование на их территории воздушных китайских фонариков, а также моделей самолетов. Исключения могут быть сделаны только для ученых и в других особенных случаях, например, когда необходимо обеспечить безопасность людей.

Источник: novinky.cz