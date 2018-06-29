В Чехии бум на летние детские лагеря

40% чешских родителей готовы оплатить ребенку более одного лагеря за лето.

В чешской культуре очень популярно отдавать детей летом в лагеря. Большой мотивацией для родителей является тот факт, что дети таким образом никогда не останутся без присмотра и всегда будут заняты чем-нибудь полезным. Вот почему 40% родителей готовы оплатить ребенку более одного лагеря за лето.

«По приблизительным подсчетам, в этом году чехи потратят около трех миллиардов крон на детские лагеря», – сказал Ондржей Гак из Equa Bank, который провел исследование детских летних мероприятий.

Две трети чешских семей планируют отправить своих детей в летние лагеря в этом году. Четыре из десяти отправят своих детей в лагерь несколько раз за лето. Самыми популярными являются спортивные лагеря, затем следуют скаутские и образовательные лагеря (языковые, математические и другие).

Неделя в лагере для одного ребенка обойдется в среднем в 2700 крон, с карманными деньгами – около 3000 крон. Однако каждая третья чешская семья не планирует отдавать своих детей в лагеря. Самая распространенная причина – у них нет на это денег. Они предпочитают отправлять своих детей на каникулы у родственников или одних дома.

Две трети семей планируют заплатить за лагеря из своих собственных сбережений. Каждый шестой родитель отправляет детей в лагерь с помощью своего работодателя.