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Настоящих фермеров вытеснили с фермерских рынков в Чехии

Настоящих фермеров вытеснили с фермерских рынков в Чехии

artyommm 277 0
Предполагалось, что там можно будет покупать чешские овощи и фрукты, а на деле – продают импортные товары.
Настоящих фермеров вытеснили с фермерских рынков в Чехии

На фермерских рынках в Чехии остается все меньше фермеров. Идея сделать локальные продукты более доступными для жителей городов оказалась не такой простой для реализации. Фермеров на рынках сегодня все чаще заменяют перекупщики, которые предлагают в торговых палатках, например, выпечку из супермаркетов, овощи из Венгрии и даже собачий корм. Покупатели начали жаловаться. Фермерские рынки стали проверять сотрудники Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекции.

Большинство покупателей ходит на фермерские рынки покупать овощи и фрукты, которые не нужно было срывать еще зелеными, чтобы они выдержали длительную транспортировку. Люди рассчитывают, что покупают продукцию с чешских полей, но на практике это не всегда так. 

Рядом с чешским луком может лежать перец из Венгрии и абрикосы из Франции. Если продавец пишет о месте происхождения товара, то закон он не нарушает. Другое дело, что чаще всего об этом пишут мелким шрифтом или оставляют едва заметное сокращение. И хотя у фермерских рынков есть свой свод правил, например, что продавец должен предлагать товар чешского происхождения, соблюдать его неукоснительно никто не обязан.

В прошлом году инспекция проверила 485 продавцов в торговых палатках. Нарушения были выявлены у 81. Многие из них не знали, в какой стране был выращен их продукт, либо скрывали правду о происхождении товаров.

Источник: ihned.cz

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Темы
Сельское хозяйство ЧР продукты
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