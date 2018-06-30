В центре Праги столкнулись трамваи, пострадало 23 человека

Авария произошла в пятницу, 29 июня, на улице Ječná. Причиненный ущерб оценивается в 5 млн крон.

В пятницу, 29 июня, на улице Ječná в Праге столкнулись 2 трамвая. В результате аварии пострадало 23 человека, 3 из них были госпитализированы в средне-тяжелыми травмами. По данным Дорожной инспекции, причиненный ущерб был оценен в пять миллионов крон. Из-за аварии было нарушено движение между остановками I.P,Pavlova и Karlovo náměstí на более чем два с половиной часа.

«Два трамвая столкнулись в 12:45 в направлении к Karlovo náměstí, один врезался в другой, стоящий перед ним», – рассказал представитель чешской полиции Ян Данек. По его словам, водитель испытала сильный шок, тест на наличие алкоголя в ее крови оказался отрицательным. Обстоятельства аварии, будут расследованы.

На место происшествия выехали пять аварийных экипажей, один медицинский экипаж, дорожная инспекция и специальный спасательный автомобиль «Atego». Помогали также и пражские пожарные.

Из-за аварии движение трамваев в отрезке между остановками I.P.Pavlova и Karlovo náměstí было с 12:45 остановлено. Между остановками Náměstí Míru и Karlovo náměstí ввели дополнительный автобусный маршрут. До 15:30 трамваям приходилось объезжать место аварии через Nusle, а автомобилям двигаться по улице Ječná по одной полосе.

Источник: E15.cz