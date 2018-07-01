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В австрийских горах спасли двух чехов

В австрийских горах спасли двух чехов

Yuliya Boda 1 0
Спасательному вертолету удалось вовремя найти путешественников на высоте 2200 метров.
В австрийских горах спасли двух чехов

В субботу, 30 июня, австрийская горная служба спасла двух молодых парней из Чехии, которые пошли в поход на гору Хохкениг – самую высокую гору в Берхтесгаденских Альпах австрийского региона Зальцбургерланд, не взяв с собой теплой одежды. 

Девятнадцатилетние братья поднялись на высоту 2300 метров над уровнем моря и затем начали спуск вниз. Однако вскоре на их пути встал снег, который им пришлось обходить, так как на них была легкая треккинговая обувь. Они бродили по крутой скалистой местности и никак не могли найти подходящую тропу для спуска. Родители парней забили тревогу, когда вечером они не вернулись домой.

Австрийские спасатели на вертолете смогли отыскать путешественников на высоте около 2200 метров и организовали им ночлег в одной из горных хижин. Молодые люди были сильно измотаны, однако никто из них не получил травм.

Источник: idnes.cz

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Темы
Австрия горы спасатели
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