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На кинофестивале в Карловых Варах произошло массовое отравление

На кинофестивале в Карловых Варах произошло массовое отравление

Vladislava M 1 0
Почти 40 человек обратились в больницу с симптомами острого отравления. Причиной, скорее всего, стала вода из-под крана, которую использовали в одном киоске.
На кинофестивале в Карловых Варах произошло массовое отравление

В выходные около 40 человек отравились водой, которую использовали в одном из киосков на карловарском кинофестивале. В больницы обратились с одинаковыми симптомами и гости фестиваля, и сотрудники киоска. Все они жаловались на боли, диарею и рвоту. Об этом сообщила заведующая приемного отделения карловарской больницы Дагвар Марзова.

«Мы осмотрели 40 человек с субботы по воскресенье. Первые люди стали обращаться после 1:00 ночи с серьезными кишечными проблемами. Причиной отравлений, по всей вероятности, была вода. К нам обратились участники международного фестиваля, сотрудники и некоторые гости», – прокомментировала заведующая.

Через несколько часов обследования всех выписали из больницы на домашнее лечение. Госпитализировать никого не пришлось. Поток пациентов был настолько велик, что некоторых временно пришлось размещать на койках в коридоре.

Инцидентом занимается Областная санэпидемстанция Карловых Вар. По словам ее пресс-секретаря Михаэлы Заичковой, санврачи провели контроль на станциях. В лаборатории будут изучать состав воды. Скорее всего, в воду попали бактерии, которые могут вызвать серьезные проблемы с кишечником.

Источник: ceskenoviny.cz

 
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Темы
фестиваль кино Карловы Вары
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